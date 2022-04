So werden pharmazeutische Dienstleistungen abgerechnet

Demnach müssen Apotheken pro Kunde und Leistungstag einen eigenen, nicht auf die individuelle Apotheke personalisierten Vordruck nutzen, auf den sie bis zu drei (Teil-)Leistungen aufbringen können. „Dabei unterstützt Sie systemseitig Ihre Warenwirtschaft“, heißt es in dem Merkblatt. Die bedruckten Belege sind dann beim jeweiligen Rechenzentrum einzureichen. Wichtig: Wegen der sich darauf befindlichen Sozialdaten dürfen die Belege nicht direkt an den NNF geschickt werden. „Ihr Apothekenrechenzentrum übernimmt die weitere Bearbeitung und leitet die notwendigen Informationen an den NNF weiter.“