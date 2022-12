In den ersten drei vollständigen Monaten nach dem Schiedsspruch sei eine stetige Steigerung der erbrachten pharmazeutischen Dienstleistungen zu verzeichnen, so der NNF. Am stärksten wachse die erweiterte Beratung bei Polymedikation. Hier hätten sich die Zahlen von Monat zu Monat annähernd verdoppelt.

Der Fonds ist nach wie vor gut gefüllt. Denn bereits seit einem Jahr zahlen die Kostenträger 0,20 Euro mehr pro Rx-Packung für die pharmazeutischen Dienstleistungen. So wurden schon 77.850.013,79 Euro an Treuhandvermögen aus der ersten Jahreshälfte 2022 in das Ausschüttungsvolumen des dritten Quartals übertragen, sodass 114.893.868,37 Euro für die Ausschüttung zur Verfügung standen. Nun werden 114.294.894,36 Euro werden in das vierte Quartal 2022 übertragen. Die Verwaltungskostenquote (Verhältnis von Verwaltungskosten zu Treuhandeinnahmen) liegt im dritten Quartal bei 0,90 Prozent.