Wie geht es weiter mit den pDL?

Die Apotheken beklagen zum einen die Bürokratie und das mangelnde Personal. Zudem pochen viele Apotheker:innen erst einmal auf eine angemessene Vergütung für ihre eigentliche Aufgabe – die Sicherstellung der flächendeckenden Arzneimittelversorgung – ehe sie zusätzliche Aufgaben übernehmen.

Was die Bürokratie betrifft, so hat die ABDA jetzt immerhin informiert, dass die Kurzfassungen der Vereinbarung für alle pDL jetzt noch einmal „deutlich optimiert“ wurden. So seien die Unterschriftenfelder für Vereinbarung und Quittierung nun auf einer Seite. Doch nach wie vor sind nach dieser Vereinbarung weitere Quittierungen und Unterschriften auf verschiedenen Dokumenten nötig. Die Schweigepflichtentbindung ist laut ABDA jetzt aber ebenfalls deutlich verkürzt.

Damit die pDL unter den Bürgerinnen und Bürger bekannter werden, hat die ABDA im März Werbespots geschaltet – mittlerweile ist die Kampagne ausgelaufen. Nicht alle Kolleginnen und Kollegen waren begeistert; ob sie wirklich für mehr Nachfrage in den Offizinen gesorgt hat, lässt sich jetzt noch nicht sagen.

Was passiert mit dem Geld?

Wie soll es also weitergehen mit den pDL? Ist ein großer Durchbruch noch zu erwarten? Wenn nicht, was passiert mit den beim NNF auflaufenden Millionenbeträgen? Bei der ABDA will man sich gerade zur letzteren Frage vor dem Hintergrund der ausstehenden Gerichtsentscheidung nicht äußern. Hier will man offenbar die nächsten NNF-Abrechnungsdaten abwarten, ob die TV-Spots möglicherweise Wirkung zeigen. Weitere Maßnahmen rund um die Implementierung und Nutzung der pDL seien aber in Planung, so eine Sprecherin.

Derweil kann man nur spekulieren oder auch träumen, was mit dem nicht abgerufenen Geld geschehen könnte.