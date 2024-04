Die pharmazeutischen Dienstleistungen (pDL) fristen nach wie vor ein eher bescheidenes Dasein. Auch im vierten Quartal 2023 ist die Zahl der Apotheken, die sie anbieten, ebenso wie das hierfür ausgezahlte Honorar überschaubar. Wie der Nacht- und Notdienstfonds des Deutschen Apothekerverbands (NNF), der auch für die Abrechnung der pDL zuständig ist, jetzt mitgeteilt hat, haben in diesem Zeitraum 6.284 Apotheken pDL gemeldet. An sie hat der NNF insgesamt 3.839.502,81 Euro ausgezahlt. Im gesamten Jahr 2023 flossen damit rund 11,5 Millionen Euro für pDL an die Apotheken. Zur Verfügung stehen 150 Millionen Euro jährlich.

Zum 1. April hat sich für die Apotheken nun der Abrechnungsweg geändert: Das Verfahren läuft jetzt nur noch elektronisch. Bereits seit dem 1. Februar konnten Apotheken pDL elektronisch an ihr Rechenzentrum melden – daneben bestand aber weiterhin die Möglichkeit, sie auf Papier zu melden.