Am 10. Juni 2022 stand die Entscheidung der Schiedsstelle – und die ersten fünf honorierten pharmazeutischen Dienstleistungen erblickten das Licht der Welt. Der Schiedsspruch war das Ergebnis eines langen Prozesses, der mehr als ein Jahrzehnt zuvor von der ABDA angestoßen wurde. Darauf können wir stolz sein! Das besondere an diesen Dienstleistungen ist, dass es die ersten Leistungen sind, die die Apotheken zulasten der GKV selbst auslösen können. Ein Quantensprung für unseren Heilberuf! Hier liegt die Entscheidungskompetenz zurecht bei uns!

Wir wollen!

Beim Deutschen Apothekertag 2022 stellte die ABDA eine Blitzumfrage vor: Kurz nach der Einführung der pharmazeutischen Dienstleistungen waren schon viele Apotheken hoch motiviert, diese anzubieten, waren aber oft noch mit den Vorbereitungen beschäftigt. Die zentrale Botschaft schon damals: Wir wollen!

Wie jedes neue Projekt müssen auch die pharmazeutischen Dienstleistungen stetig wachsen – und gepflegt werden. Heute, ein Jahr später, kann ich stolz sagen: Sie wachsen stetig. Dafür danke ich allen Apothekenteams. Wir bieten auf der ABDA-Homepage umfassende und barrierefrei zugängliche Informationen und Hilfestellungen wie auch Lehrvideos an. Zusätzlich gibt es Info-Veranstaltungen online und vor Ort. Alle Angebote werden fleißig genutzt. Das Interesse der Apothekenteams an den Dienstleistungen ist riesig, immer mehr Apotheken bieten sie aktiv an.

Dienstleistungen nicht anzubieten, wäre unterlassene Hilfeleistung

Ich bin überzeugt: Die pharmazeutischen Dienstleistungen nicht anzubieten, käme einer unterlassenen Hilfeleistung gleich. Das sehen unsere Apothekenteams im Wohle ihrer Patientinnen und Patienten ebenso und erkennen die große Erfolgschance für die Apotheken. Selbstredend erleben wir auch Anlaufschwierigkeiten. Die Belastungen der Apotheken sind derzeit groß: Die Bewältigung von Lieferengpässen frisst viel Zeit und Energie, der Personalmangel kommt hinzu.

Aus Gesprächen mit Studierenden und jungen Apothekerinnen und Apothekern weiß ich: Unser Berufsnachwuchs will die pharmazeutischen Dienstleistungen und setzt sich mit größtem Engagement für mehr Pharmazie ein. Die pharmazeutischen Dienstleistungen machen die Apotheke zu einem attraktiveren Arbeitsplatz. In Zeiten des Fachkräftemangels haben junge Berufstätige die freie Auswahl unter vielen Arbeitgebern. Deshalb werden vor allem die Apotheken eine langfristige Perspektive haben, die sich noch deutlicher pharmazeutisch ausrichten und die Dienstleistungen anbieten.

Budget wird noch nicht ausgeschöpft

Die Abrechnungszahlen des Nacht- und Notdienstfonds zu den Dienstleistungen zeigen: Es ist noch Luft nach oben. Das Budget der 150 Millionen Euro pro Jahr wird noch nicht ausgeschöpft. Das muss sich ändern! Wenn Sie noch keine Dienstleistungen anbieten: Steigen Sie jetzt ein!

Die ABDA arbeitet derzeit auch daran, die Nachfrage der Patientinnen und Patienten zu steigern. Im Juni werden wir Anzeigen schalten in auflagenstarken Publikumsmedien und die Dienstleistungen auch in den Fokus der Presse- und Kampagnenarbeit rücken. Das ist parallel zu unseren Protestaktionen eine Herausforderung. Wir werden über die Öffentlichkeitsarbeit Patientinnen und Patienten motivieren, in der Apotheke vor Ort nach den Dienstleistungen zu fragen. Meine Bitte an jedes Apothekenteam: Ergreifen Sie diese Chance! Tragen Sie dazu bei, dass Ihre Patientinnen und Patienten von den pharmazeutischen Dienstleistungen profitieren und die pharmazeutischen Dienstleistungen auch für die Apotheke vor Ort langfristig erfolgreich sind.