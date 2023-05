Bürokratieabbau: Und die Apotheken?

Eine Sprecherin der ABDA bestätigte gegenüber DAZ, dass man nicht in die Abfrage eingebunden wurde, „so dass auch keine Beteiligung stattgefunden hat“. BMJ-Sprecher Benjamin Hoh erklärte auf Anfrage, ob die ABDA angefragt wurde und wenn nein, warum nicht, ausweichend: „Mit der Auswahl der Spitzenverbände sollte möglichst die gesamte Wirtschaft und weite Teile der Gesellschaft abgebildet werden“ – was die Frage offenlässt, warum die Apothekerschaft nicht unter „möglichst die gesamte Wirtschaft“ oder „weite Teile der Gesellschaft“ fällt.

Bemerkenswert ist zudem, dass die Apothekerinnen und Apotheker auch nicht in dem Abschnitt des Bundesverbands der Freien Berufe (BFB) auftauchen – im Gegensatz zu beispielsweise den Ärztinnen und Ärzten (BÄK). Zumal der langjährige ABDA-Präsident Friedemann Schmidt an der Spitze des Freiberuflerverbandes steht. Der BFB verwies auf Nachfrage für die Gründe hierfür an die ABDA, die äußerte sich in der Sache allerdings nicht.