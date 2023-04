„Handlungsunfähig durch Überregulierung“

Der Bundestagsabgeordnete Andrew Ullmann (FDP) wollte nicht so recht glauben, wie viel Aufwand Vor-Ort-Apotheken mit Bürokratie und Dokumentation betreiben müssen. Die Vorsitzende der Freien Apothekerschaft, Daniela Hänel, hatte sich nach der Kittelübergabe an das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) Ende März mit dem Abgeordneten zum Gespräch getroffen. Dabei stellte er infrage, dass die Apotheken tatsächlich in Bürokratie erstickten, wie Hänel der DAZ berichtet. Nun hat sie Ullmann daher eine detaillierte Liste dazu zukommen lassen.

„Wie sie sehen, werden wir so überreguliert und durch diese Bürokratie, Dokumentation und Einhaltung sämtlicher Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Vorgaben, Auflagen, Lieferverträge ist ein pharm. Arbeiten, so wie es im Studium der Pharmazie vermittelt und gelehrt wird, gar nicht mehr möglich“, heißt es in ihrem auf den gestrigen Donnerstag datierten Anschreiben an den FDP-Politiker. „Wir sind durch die Überregulierung nicht mehr handlungsfähig, um Krisensituation jeglicher Art meistern zu können.“

Acht Seiten Übersicht

Die Übersicht umfasst acht Seiten, einschließlich einer Auflistung zu Stellen von Arzneimitteln für 40 Heimbewohner und der dazu benötigten Zeit. Sie habe insgesamt etwa sechs Stunden an der Liste gearbeitet, mit Abstimmung innerhalb der Freien Apothekerschaft, sagt Hänel gegenüber der DAZ. Soweit ihr bekannt ist, habe noch niemand in allen Einzelheiten aufgelistet, mit welcher bürokratischen Arbeit die Apotheker tagtäglich zu kämpfen haben – eigentlich wäre so etwas Aufgabe der Standesvertretung, findet die Apothekerin aus Zwickau. Der Witz an der Sache sei nun aber, dass dieser Mehraufwand, den sie auf ihrer Liste festgehalten habe, nicht entlohnt werde: „Dafür gibt es keinen Cent.“ Man müsste einmal ausrechnen, wie viel das ausmachen würde.