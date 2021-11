Ampel will Bürokratie abbauen, Einzelhandel stärken und Fachkräftemangel abfedern

Der Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und FDP am vergangenen Mittwoch vorgelegt haben, ist aus Apothekensicht durchaus interessant: Was die Ampel mit ihnen vorhat, hält sie in einem eigenen Absatz in ihrem 177 Seiten starken Werk fest. Er dürfte weitgehend aus der Feder der Grünen stammen – zu sehr erinnert er an einen Antrag der Fraktion aus dem Jahr 2019, in dem die Abgeordneten ihre Vision für den Apothekensektor und insbesondere das Honorar festhalten.