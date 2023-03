Fragt man Heilberufler:innen in Deutschland nach ihren größten beruflichen Sorgen, fallen drei Stichworte ganz sicher: überbordende Bürokratie, mangelnde Honorierung und permanent drohende Vergütungskürzungen für ordnungsgemäß erbrachte Leistungen. „Das sind Probleme, die uns alle einen“, sagte Ilka Enger, Vorsitzende der Ärzteorganisation IG Med, am heutigen Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Geladen hatten neben der IG Med auch die Freie Apothekerschaft, die Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte und die Vereinten Therapeuten. Sie wollen heute dem Bundesministerium für Gesundheit ihre letzten Kittel überreichen – bereits im Vorfeld hatten die Organisationen ihre Kolleginnen und Kollegen dazu aufgerufen, ihre „letzten Kittel“ als Sinnbild für die Aufgabe einer Praxis oder Apotheke an das Ministerium zu schicken. Eine Auswahl besonders kreativ gestalteter Exemplare finden Sie in der DAZ-Bildergalerie.