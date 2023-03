Zehn Punkte umfasst der Forderungskatalog der ABDA an die Politik. Die beiden letzten – Einschränkung des Präqualifizierungsverfahrens und Einzelmaßnahmen zum Bürokratieabbau – sind eng miteinander verknüpft. Sehen doch viele Kolleg:innen die Präqualifizierung als absoluten Gipfel des Bürokratie-Irrsinns in den Apotheken an, weil die meisten für das Präqualifizierungsverfahren zu erbringenden Nachweise Apotheken als hochregulierte Betriebe schon an anderer Stelle vorlegen mussten, zum Beispiel zur Erlangung der Betriebserlaubnis. Aber auch in vielen anderen Bereichen bindet die Bürokratie das ohnehin schon knappe Personal in den Apotheken, weil es sich mit Dokumentationspflichten und Ähnlichem herumschlagen muss, anstatt sich mit pharmazeutischen Themen zu beschäftigen.