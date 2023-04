Obwohl die weiteren Pläne der ABDA nicht bekannt sind, diskutierten die Teilnehmer des Wirtschaftsseminars – moderiert von DAZ-Redakteur Thomas Müller-Bohn – über die ABDA-Forderungen und über mögliche Maßnahmen der Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei zeigte sich, dass Bürokratie und Retaxationen als frustrierende Belastungen im Alltag erlebt werden. Die ABDA-Forderungen zum Bürokratieabbau und zum Verbot von Nullretaxationen bilden demnach ein nicht auflösbares Gesamtpaket mit den Honorarforderungen. Alles sei für die Apotheken notwendig. Da so viele Aspekte schwer zu vermitteln sind, müssten sie zu einem zentralen Gedanken zusammengefasst werden, vorzugsweise die Zukunftssicherung. Mit Blick auf die Durchsetzung der Forderungen wurde über gute Gespräche mit Abgeordneten bei deren Besuchen in Apotheken berichtet. Pudimat ermunterte, an Abgeordnete zu schreiben. Auch wenn keine inhaltlich sinnvollen Antworten kämen, hinterlasse das einen Eindruck. Ein Teilnehmer berichtete, dass er sich am 19. Oktober dem Streiknachmittag in Schleswig-Holstein und Brandenburg angeschlossen und das Licht in der Offizin ausgeschaltet habe, wie bei einer früheren Aktion der Apotheken in Nordrhein. Dies habe noch über Wochen zu sehr vielen Gesprächen mit den Kunden geführt und viel Verständnis geweckt. Dabei habe er großes Interesse an den Apotheken wahrgenommen, das politisch genutzt werden sollte.