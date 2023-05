Es ist kein Geheimnis: Apotheken haben mit zahlreichen bürokratischen Aufgaben zu kämpfen. Laut der aktuellen Apokix-Umfrage des Instituts für Handelsforschung Köln (IFH) gaben 82 Prozent der 159 befragten Apothekenleiter:innen an, dadurch im Arbeitsalltag sehr stark beeinträchtigt zu sein. Weitere 17 Prozent fühlen sich „stark“ beeinträchtigt. Gefragt, wie viel Prozent der Arbeitszeit in der Apotheke täglich im Schnitt auf bürokratische Tätigkeiten entfallen, sagten 39 Prozent, bei ihnen selbst seien dies mehr als 50 Prozent. 40 Prozent der Apothekenleiterinnen und -leiter gaben eine Größenordnung von 25 bis 49 Prozent an. Bei ihren angestellten Approbierten sind es nach Einschätzung von 8 Prozent der Befragten mehr als 50 Prozent der Arbeitszeit, die für die Bürokratie draufgehen; 42 Prozent gehen von 25 bis 49 Prozent aus. Ähnlich sieht es bei den Antworten zur Belastung von PTA aus.

Völlige Einigkeit herrscht darin, dass die bürokratischen Aufgaben in den vergangenen drei bis fünf Jahren deutlich zugenommen haben. 98 Prozent stimmen der Aussage „voll und ganz“ zu, 2 Prozent stimmen ihr „eher“ zu. 96 Prozent sind überzeugt, dass dies bei den Mitarbeiter:innen immer häufiger zu Unzufriedenheit führt (78 voll und ganz, 18 Prozent eher). Zwei Drittel sind voll und ganz der Meinung, dass Bürokratie inzwischen der größte Stressfaktor in der Apotheke ist. Weitere 28 Prozent sehen das eher auch so.