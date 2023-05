Marcus Freitag ist neuer Phagro-Chef

Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes des pharmazeutischen Großhandels hat seinen Vorstand neu gewählt – und an seine Spitze Marcus Freitag als neuen Vorstandsvorsitzenden. Freitag war bereits seit 2018 stellvertretender Vorsitzender. Nun löst er André Blümel ab, der gute drei Jahre Phagro-Chef war und den Verband durch die Corona-Pandemie geleitet hat.

Freitag hat laut Phagro einen Großteil seiner beruflichen Laufbahn im pharmazeutischen Großhandel im In- und Ausland verbracht. Seit 2007 ist er für die Phoenix Group tätig. Im November 2019 wurde Marcus Freitag in den Konzernvorstand des europaweit aufgestellten Unternehmens berufen. Zudem ist er Vorsitzender der Phoenix Geschäftsleitung in Deutschland.

Kampf gegen Lieferengpässe bleibt auf der Agenda

Wie der Verband in einer aktuellen Pressemitteilung schreibt, setzt sich Freitag mit dem Phagro seit vielen Jahren für eine nachhaltige Resilienz des Versorgungssystems ein. „Transparente und stabile Infrastrukturen sind aktuell wichtiger denn je. Lieferprobleme dürfen nicht zu Patientenproblemen werden. In der anstehenden Überarbeitung des EU-Pharmarechts muss daher endlich der Belieferungsanspruch für den vollversorgenden Pharmagroßhandel durchsetzbar geregelt werden. Außerdem braucht es ein strategisches Monitoring für ein Frühwarnsystem zur Erkennung und bestenfalls Verhinderung von Lieferengpässen“, betont der neue Verbandschef.

Die vollversorgenden Pharmagroßhändler mit ihren 104 Niederlassungen, die der Phagro vertritt, sehen sich als „Herzstück in der Versorgungskette zwischen Pharmaherstellern und Apotheken“. Freitag betont: „Nur eine herstellerneutrale Bereitstellung aller verfügbaren Arzneimittel garantiert eine selbstbestimmte Arzneimittelversorgung zum Wohle der Patienten“.

Neuer stellvertretender Vorsitzender des Phagro ist Lothar Jenne (Max Jenne Arzneimittel-Großhandlung KG). Den Vorstand komplettieren Michael P. Kuck (Noweda Apothekergenossenschaft eG), Herbert Lang (Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung) und Aline Seifert (Alliance Healthcare Deutschland GmbH).