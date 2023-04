Mit Doxycyclin STI vorbeugen – wirksam, aber keine gute Idee?

In Zeiten von Antibiotika-Resistenzen und entsprechendem sparsamen Gebrauch mutet die prophylaktische Gabe von Antibiotika für einige sicher etwas merkwürdig an. Zum Beispiel zur Prophylaxe einer Borreliose nach einem Zeckenstich wurde sie aber bereits diskutiert. Eine einzelne Tablette Doxycyclin kann theoretisch das Risiko nach Zeckenstich an einer Borreliose zu erkranken senken, deutsche Leitlinien empfehlen eine solche Prophylaxe aber (noch) nicht.

Eine Studie im „New England Journal of Medicine“ hat nun untersucht, ob eine Doxycyclin-Prophylaxe auch sexuell übertragbaren Infektionen (STI) vorbeugen könnte. Wie das Science Media Center (SMC) dazu erläutert, soll so im Sinne einer „Pille danach“ die Entstehung von Krankheiten wie Syphilis, Tripper oder Chlamydien verhindert werden. Doch ist das eine gute Idee?