Bei OspA handelt es sich um ein Oberflächen-Lipoprotein, das im Mitteldarm der Zecke von den Borrelien exprimiert wird. Durch Kontakt mit Blut in der Speicheldrüse wird dann auf OspC umgestellt – dieses Oberflächen-Lipoprotein ist also ein weiterer Ansatz für die Impfstoffentwicklung. Mit einer Impfung gegen OspA beabsichtigt man jedoch, dass die Zecke Blut mit OspA-Antikörpern aufnimmt, und die Borrelien so bereits vor der Transmission noch in der Zecke absterben. So soll also die Infektion des Menschen komplett verhindert werden. Sowohl OspA als auch OspC bringen zahlreiche Vor- und Nachteile mit sich, sodass 2003 das Fazit des PEI lautete: „Es wird leider noch einige Zeit dauern, bis ein adäquater Impfstoff gegen die Lyme-Borreliose in Europa zur Verfügung steht.“

Doch am Antigen OspA hat man offenbar festgehalten. Denn auch 2015 hieß es in der DAZ „In einer klinischen Phase-I/II-Studie wurde ein neuer, multivalenter, rekombinant hergestellter OspA-Impfstoff bei 300 erwachsenen Probanden untersucht.“ Bei gutem Sicherheitsprofil sei erstmals auch gegen die in Europa vorherrschenden Stämme ein effektiver Schutz gezeigt worden. Seitdem hat man aber lange nichts mehr dazu gehört. Wegen der Heterogenität der Stämme gilt die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffes für Europa als schwierig: Es gibt mindestens sieben OspA-Serotypen. Da scheint jetzt angesichts der sich im Aufwind befindenden mRNA-Technologie die Idee nicht weit, auch gegen die Borreliose mit mRNA-Impfstoffen ankämpfen zu wollen. Ende 2021 berichtete die DAZ über entsprechende Versuche bei Meerschweinchen. Die darin enthaltenen mRNAs sollten für gleich 19 Speichelproteine (19ISP) der nordamerikanischen Zecke Ixodes scapularis (I. scapularis) kodieren.