Doch besser einmalig Doxycyclin nach Zeckenstich?

Insgesamt erkrankten in den Antibiotikagruppen 0,4 Prozent der Zeckengestochenen an Borreliose, in der Kontrollgruppe waren es 2,2 Prozent. Eine prophylaktische Antibiose verringerte das relative Borreliose-Risiko damit um 62 Prozent. Betrachtet man die orale Antibiosen isoliert (Zehn-Tages-Schema und Einmaldosis), erkrankten in der Behandlungsgruppe ebenfalls deutlich weniger an Borreliose als in der Kontrollgruppe (0,2 Prozent vs. 2,5 Prozent, relative Risikoreduktion 71 Prozent). Wertete man nun die zehntägige Antibiotikaprophylaxe und die Einmaldosis mit 200 mg Doxycyclin noch separat aus, lag unter der zehntägigen Antibiose das Borreliose-Risiko bei 0 Prozent (vs. 1,3 Prozent in der Kontrollgruppe, relative Risikoreduktion 72 Prozent), bei der Einmalgabe von Doxycyclin erkrankten 0,8 Prozent unter Antibiose (vs. 3,0 Prozent in der Kontrollgruppe), das relative Risiko zu erkranken verringerte sich durch die Prophylaxe um 71 Prozent.