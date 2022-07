Erste Unterwäsche gegen sexuell übertragbare Krankheiten

Derzeit ist zum Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen ein sogenanntes „Lecktuch“ („Dental Dam“) von der FDA zugelassen und im Handel – eine dünne Latex- (oder Polyurethan)folie, die beim Oralverkehr als Barriere zwischen Vulva oder Anus und dem Mund der Sexualpartner gelegt wird. Nachteilig ist, dass das Tuch während des Sexualakts meist mit der Hand festgehalten werden muss, damit es nicht verrutscht – weswegen Dental Dams der Professorin Marrazzo von der University of Alabama at Birmingham zufolge „extrem unbeliebt“ sind. Eine Studie, veröffentlicht 2010 in „Sexual Health“ („Do women use dental dams? Safer sex practices of lesbians and other women who have sex with women“) unterstreicht diese Einschätzung: Von 330 Frauen, die in den letzten sechs Monaten Sex mit Frauen hatten, benutzten 9,7 Prozent ein Lecktuch, nur 2,1 Prozent gaben an, es „oft“ zu verwenden.