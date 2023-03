Q-Fieber in Deutschland – was Apothekenteams wissen sollten

Bei Coxiella burnetii handelt es sich um einen unbeweglichen, aber ausgesprochen widerstandsfähigen Keim. Seine Dauerformen können mehrere Jahre lang in der Umwelt (beispielsweise auf Wolle oder Heu) überleben und auch eine Persistenz in Makrophagen ist bei dem sich intrazellulär vermehrenden Bakterium bekannt. Reservoir von C. burnetii sind Tiere, insbesondere Paarhufer, zwischen denen der Erreger durch Zecken übertragen werden kann.