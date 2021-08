Legionellen: 20 Prozent der Pneumonien sind reiseassoziiert

Bereits vergangenes Jahr im Juni hatte das Robert Koch-Institut vor Legionellen im Wasser gewarnt. Die DAZ berichtete darüber: Hotels, Schwimmbäder, Sporteinrichtungen, Teile von Altenheimen und Krankenhäusern seien damals in den vorherigen Wochen aufgrund von Corona geschlossen gewesen oder hätten leer gestanden. Bei nicht sachgemäßer Wartung könne es dadurch zu einem „erhöhten Legionellenwachstum in den betreffenden Trinkwasseranlagen gekommen sein, was bei der Wiederinbetriebnahme bisher ganz oder teilweise geschlossener Einrichtungen oder Wasserentnahmestellen jetzt möglicherweise ein vermehrtes Auftreten von Legionellosen zur Folge hätte“, erklärte das RKI. Auch bei Reisen ins Ausland mahnte das RKI zur Vorsicht. Bei respiratorischen Symptomen und einer möglichen Exposition sollte deshalb nicht nur an COVID-19, sondern auch an eine (antibiotisch behandelbare) Legionelleninfektion gedacht werden.