Die Pharmacists for Future wollen wachsen

Die „Pharmacists for Future“ sind überzeugt: „Klimaschutz ist Gesundheitsschutz!“ Das werde auch damit deutlich, dass der Deutsche Apothekertag 2022 unter dem Motto „Klimawandel, Pharmazie und Gesundheit“ stattfindet. Die Pharmazie-Welt sei im Umbruch, teilen die „Pharmacists for Future“ in einer aktuellen Pressemitteilung mit. Um in der Apothekenwelt mehr Nachhaltigkeit zu etablieren, will die Gruppe nun wachsen.

Dazu benötigt sie finanzielle Unterstützung. Deshalb ruft sie zum Spenden auf – zum Beispiel für die Finanzierung ihrer Homepage, Info-Material, einen Stand auf der Expopharm und vieles mehr. Folgendes Konto ist dafür vorgesehen: