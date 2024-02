Tonsillo-Pharyngitis – fünf Tage Antibiose sind meist genug

Bezüglich Diagnose und Entscheidungshilfen für eine individualisierte, zurückhaltende Antibiotikaverordnung durch den Arzt verweisen die Leitlinienautoren auf die 2020 ver­öffentlichte S3-Leitlinie „Halsschmerzen“ der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) [2]. Lediglich zur Dauer einer antibiotischen Therapie geben sie aktualisierte Empfehlungen: Bei zügiger Besserung kann die Einnahme des Antibiotikums auf fünf Tage begrenzt werden, wenn keine Red Flags vorliegen. Zu diesen gehören beispielsweise eine Immunsuppression, das Auftreten der Tonsillitis im Rahmen anderer Infektionen wie Bronchitis oder Otitis media oder ein erhöhtes Risiko für akutes rheumatisches Fieber.

Eine länger dauernde Eradikations­therapie empfiehlt die Leitlinie nur in besonderen Fällen, zum Beispiel bei häufigen Rezidiven oder um einen Pingpong-Effekt in Gemeinschafts­einrichtungen zu unterbinden. Ein routinemäßiger Schnelltest auf eine GABHS-Infektion wird nicht empfohlen. Wird eine Antibiose in Erwägung gezogen, soll ein Abstrich erfolgen und bei negativem Schnelltest auf das Antibiotikum verzichtet werden.