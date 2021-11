Kinder mit Pneumonie – weniger Amoxicillin geht auch

Als primärer Endpunkt wurde die Notwendigkeit einer weiteren antibiotischen Therapie aufgrund eines Atemwegsinfekts innerhalb von 28 Tagen nach Randomisierung definiert. Diese war bei 12,6 Prozent der Kinder mit niedriger Dosis, bei 12,4 Prozent mit höherer Dosis, bei 12,5 Prozent der dreitägigen Einnahme und bei 12,5 Prozent der siebentägigen Einnahme nötig. Damit waren weder die geringere Dosis noch die kürzere Therapiedauer unterlegen.

Betrachtet man die Subgruppe der Kinder mit schwerer Pneumonie, waren die Differenzen größer. So mussten dort 17,3 Prozent der Kinder mit geringerer Dosis gegenüber 13,5 Prozent mit einer höheren Dosis und 16,0 Prozent mit der dreitägigen gegenüber 14,8 Prozent mit der siebentägigen Therapie innerhalb von vier Wochen erneut antibiotisch behandelt werden.

Somit stellte sich die geringere Dosis und die kürzere Therapiedauer im Allgemeinen als nicht geringer wirksam heraus. Diese Erkenntnis ist nicht nur für die Kosten im Gesundheitssystem, sondern auch für das Patientenwohl mit weniger zu erwartenden Nebenwirkungen förderlich. In die Therapieentscheidung muss letztlich aber auch die Krankheitsschwere mit einfließen.

Literatur