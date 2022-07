Gedisa will mit KI Versorgungsqualität im Apothekensektor verbessern

Gegründet wurde die Gesellschaft für digitale Services der Apotheken mbH, kurz Gedisa, vor allem, um das Apothekenportal zu betreiben, das sie zum 1. Juli vom Deutschen Apothekerverband übernommen hat. Und, um es mit ihren eigenen Worten auszudrücken, „die Weiterentwicklung der Plattformlandschaft voranzutreiben und weiter zu professionalisieren“. Aber damit nicht genug: Zudem will man die „digitale Entwicklung in den Apotheken mit nachhaltigen und praxisorientierten Anwendungen unterstützen und vorantreiben“, wie ein Sprecher gegenüber der DAZ erklärt. Außerdem sei man bestrebt, das Themenportfolio auf eine sinnvolle Art und Weise zu erweitern.

Eines dieser Themen, zu denen sich die Gedisa in Zukunft hinwenden möchte, ist dem Sprecher zufolge Machine Learning bzw. Künstliche Intelligenz (KI). „Wir sind der Auffassung, dass gerade die KI essenziell für die Steigerung der Effizienz digitaler Arbeitsabläufe in den Apotheken werden kann und damit aktiv zur Verbesserung der Versorgungsqualität mit Arzneimitteln beiträgt. Die Vereinfachung beziehungsweise Optimierung dieser Arbeitsabläufe beruht im Wesentlichen auf einer umfassenden und detaillierten Evaluation der dabei notwendigen digitalen Prozesse“, so der Sprecher. Als Beispiele nennt er Analysetools, insbesondere im Kontext der frühzeitigen Erkennung und Beseitigung von Lieferengpässen, aber auch unterstützende Systeme im Rahmen der vielfältigen Dienstleistungsangebote der Vor-Ort-Apotheken.