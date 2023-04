Gedisa und Rise arbeiten zusammen

Nun kommt mit dem Technologiehersteller und IT-Anlagenbauer Rise ein neuer hinzu. Wie die Gedisa mitteilt, will man gemeinsam einen sicheren und bequemen Zugang in die Gedisa-Portallandschaft (einen sogennanten Identity Provider – kurz IDP) entwickeln. Ebenso einen hochsicheren Datenraum (SDR), der allen derzeitigen gesetzlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben und Anforderungen entspricht. Basis seien dabei bereits bewährte Rise-Lösungen.

Das österreichische Unternehmen Rise habe mehr als 30 Jahre IT-Erfahrung, heißt es. Und das sowohl in den Bereichen Planung, IT-Architektur, IT-Infrastruktur, IT-Strategie als auch in der Softwareentwicklung, smarter Pilotierung, Projekt- und Risikomanagement. In Deutschland ist das Unternehmen vor allem im Zusammenhang mit der Telematikinfrastruktur (TI) bekannt geworden: Es stellt neben Konnektoren auch weitere Basisanwendungen in der TI zur Verfügung. Rise steht damit neben großen IT-Dienstleistungsunternehmen wie Telekom, Bertelsmann und IBM. Wie die Gedisa betont, erfülle Rise „die höchsten Sicherheitsstandards nach deutschem Recht, u. a. ausgewiesen über performancestarke zertifizierte Rechenzentren in Deutschland“.