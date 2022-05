Mehrere App-Updates bei gesund.de

Doch mit den ersten Bestellungen in den Apotheken offenbarten sich so manche Schwächen des neuen Angebots, wie in Foren und sozialen Medien zu lesen ist. Unter anderem machte die Suchfunktion Probleme. So wurden bei Begriffen wie „Ibuprofen“ sehr prominent Eigenmarken vorgeschlagen oder Apotheken angezeigt, die über 100 km entfernt liegen.

Außerdem wurden zeitweise bei Bestellungen über die App keine Klarnamen angezeigt, sondern immer nur eine Nummer – offenbar immer dieselbe. Die Apotheken hatten mitunter Schwierigkeiten, die jeweiligen Bestellungen zuzuordnen. Die Betreiber von gesund.de erklärten auf DAZ-Anfragen, dass man die Problemfälle kenne und an Lösungen arbeite.

Betreiber zeigen sich innovationsfreudig

Zugleich zeigte man sich innovationsfreudig: Das Bonusprogramm Payback wurde mit gesund.de verbunden, sowie ein Terminmanager für COVID-19-Impfungen oder Corona-Testungen in Apotheken etabliert. Dennoch hielt sich so mancher Ärger in den Apotheken, vor allem auch deshalb, weil Teams und Kundschaft viele Jahre mit den bisherigen Apps von Phoenix und Noventi offenbar gut zurechtkamen.