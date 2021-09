Gesund.de startet seinen Markplatz

Gesund.de will laut seiner Mitteilung die Apotheken bei der Einrichtung und Pflege der Daten unterstützen, damit sie ihre individuellen Services und Angebote dort von Anfang an abbilden können. Ab kommenden Montag, 13. September, sollen die Apotheken in ihrem Cockpit die Daten und Angaben überprüfen, ergänzen oder ändern können, heißt es. Außerdem wird eine „Fit für gesund.de“-Schulungsreihe angeboten, die am 9. September startet. Hier würden die Apotheken ausführlich zu den Funktionen und Möglichkeiten rund um den Marktplatz und die App informiert werden, erläutert gesund.de.