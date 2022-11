War ein Arzneimittel von einem Lieferengpass betroffen, wurde es in den meisten Fällen (95,7 Prozent) ausgetauscht – in der Regel innerhalb der gleichen ATC-Klasse (93,0 Prozent). In 41,2 Prozent der Fälle musste dabei allerdings auf einen Wirkstoff mit einem anderen Wirkprinzip ausgewichen werden. Der Austausch des nicht verfügbaren Arzneimittels zog in der Regel drei mögliche Sicherheitsrisiken nach sich:

unerwünschte Arzneimittel­wirkungen

eine verminderte Wirksamkeit

Medikationsfehler

Zu den dokumentierten unerwünschten Wirkungen, die in 84 Prozent der Fälle auftraten, zählten Störungen des Nervensystems, kutane und subkutane Reaktionen, generelle Störungen und gastrointestinale Störungen. Zu den markanten Beispielen gehörte Phenytoin, das über eine enge therapeutische Breite verfügt. Beim Austausch mit Phenytoin-Natrium wurden in den meisten Fällen erneute Anfälle beobachtet. Ein anderes Beispiel war Promethazin: Der Wirkstoff ersetzte oft Dexchlorpheniramin bzw. Metoclopramid und führte zu einem anticholinergen Syndrom und anderen neurologischen Erscheinungen. Die Hälfte aller Fälle in der Datenbank fiel in die Kategorie schwerwiegend, 5,8 Prozent waren sogar lebensbedrohlich (n = 18) oder führten zum Tod (n = 9).