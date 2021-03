Globalisierung 2.0 statt Arzneimittelproduktion in Europa

Erst im Februar berichtete DAZ.online darüber, wie die AOK Baden-Württemberg bei ihrem ersten Versuch, Kriterien wie eine „geschlossene Lieferkette“ in eine Rabattvertragsausschreibung einzubringen, in erster Instanz gescheitert ist. Einige Arzneimittelhersteller hatten Nachprüfungsanträge bei der Vergabekammer des Bundes gestellt und bekamen Recht. Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, sah damit den Gesetzgeber am Zug: Versorgungssicherheit und Umweltschutz dürfen nicht auf der Strecke bleiben, die Politik darf sich nicht von Lippenbekenntnissen steuern lassen, mit denen die Industrie ihre rein finanziellen Interessen kaschiert“, forderte der AOK-Chef. Der Verband der Generika- und Biosimilarunternehmen Pro Generika macht nun mit der Meldung seiner aktuellen „Zahl des Monats“ darauf aufmerksam, dass es nicht nur die Industrie, sondern auch die Politik nicht wirklich ernst meinen könnte, mit „made in Europe“.