Im Juli vergangenen Jahres veröffentlichte die europäische Arzneimittelbehörde EMA einen Leitfaden zur Verhinderung und Bewältigung von Engpässen bei Humanarzneimitteln. Er richtet sich nicht – wie man vielleicht erwartet hätte – an die Industrie und Behörden, sondern an Patientenorganisationen und Organisationen der Gesundheitsberufe. Weil diese aber bekanntlich am Ende der Arzneimittellieferkette stehen, ist es nur sinnvoll, dass die EMA Mitte Mai nun eine ähnliche Leitlinie auch für die Pharmaindustrie veröffentlicht hat. Diese enthält zehn Empfehlungen, die sich nicht nur an die Zulassungsinhaber, sondern auch an die Großhändler und Arzneimittel-Hersteller richten.

Fünf der Empfehlungen hebt die EMA in einer Pressemitteilung besonders hervor: