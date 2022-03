Die COVID-19-Pandemie hat einige Defizite aufgezeigt, auch in der Arzneimittelversorgung auf EU-Ebene. Eine nun in Kraft getretene Verordnung zur Stärkung der Rolle der EMA bei der Krisenvorsorge und dem Krisenmanagement von Arzneimitteln und Medizinprodukten ist nun am 1. März in Kraft getreten und soll einige von der EMA während der COVID-19-Pandemie eingerichtete Strukturen und Verfahren auf eine dauerhafte Grundlage stellen. Die EMA hat jetzt also mehrere neue Aufgaben. So ist sie nun

für die Überwachung von Arzneimittelengpässen zuständig sowie für die Meldung von Engpässen bei kritischen Arzneimitteln während einer Krise.

Zudem wird die EMA nach einer Übergangszeit ab 2. Februar 2023 auch die Reaktion der EU/EWR-Länder auf Engpässe bei kritischen Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika in Krisensituationen koordinieren, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der EMA.

Um die neuen Aufgaben zu bewältigen, würden in den nächsten Wochen und Monaten eine Reihe neuer Stellen eingerichtet, heißt es. Zur Reaktion auf schwerwiegende Ereignisse im Zusammenhang mit Lieferengpässen werde eine beispielsweise Exekutiv-Lenkungsgruppe für Lieferengpässe und Arzneimittelsicherheit eingerichtet (Medicines Shortages Steering Group, MSSG).