EMA-Empfehlungen zur Stärkung der Lieferketten

Allianz für kritische Arzneimittel

Am Mittwoch gab zudem die Europäische Kommission bekannt, zusammen mit der belgischen Ratspräsidentschaft eine Allianz für kritische Arzneimittel ins Leben gerufen zu haben. Sie bringt nationale Behörden, Industrie, Zivilgesellschaft, Kommission und EU-Agenturen an einen Tisch, um über Maßnahmen zur Bewältigung und Vermeidung von Engpässen bei kritischen Arzneimitteln zu beraten. So wird sie auch die besagte Liste kritischer Arzneimittel analysieren. Erste Empfehlungen, wie sich die Versorgung mit diesen Arzneimitteln verbessern lässt, sollen bis Ende des Jahres veröffentlicht werden.

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sagte dazu: „Wir fügen unserer Europäischen Gesundheitsunion eine industrielle Dimension hinzu, die sich darauf konzentrieren wird, wie wir Schwachstellen in der Versorgungskette angehen und prioritäre Handlungsbereiche empfehlen, wie die Stärkung der Herstellungskapazitäten und die Diversifizierung der internationalen Versorgungsketten.“