Warum es im Arzneimittelmarkt dringend mehr Transparenz braucht

Mit dem Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) ist im vergangenen Sommer eigentlich bereits eine neue Transparenzvorschrift in Kraft getreten: Der oder die Wirkstoffhersteller von Arzneimitteln sollen künftig in einer öffentlichen Datenbank zu finden sein. Was aus dieser öffentlichen Datenbank geworden ist, wollte DAZ.online schon im Januar 2020 wissen. Da war es fünf Monate her, dass das GSAV in weiten Teilen in Kraft getreten war. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erklärte damals: „Das BfArM arbeitet zusammen mit dem DIMDI intensiv an einer schnellstmöglichen technischen Umsetzung. Es ist geplant, diese zusätzlichen Informationen in den bereits vorhandenen öffentlichen Datenbanken bereitzustellen. Das heißt beim DIMDI im öffentlichen Teil der AMIS-Datenbanken und unter PharmNet.Bund.“ Nachfragen nach einem möglichen Zeithorizont blieben allerdings unbeantwortet. Auf erneute Nachfrage teilt das BfArM gegenüber DAZ.online nun mit, dass „es – bedauerlicherweise – noch keinen neuen Stand“ gibt. Die Bundesoberbehörde verweist auf ein laufendes Klageverfahren.