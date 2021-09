Konzept für die neue Gesundheitsbehörde HERA steht

Wird eine Notlage im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf EU-Ebene ausgerufen, so würde HERA unter der Leitung eines hochrangigen Krisenstabs schnell in den Krisenmodus umschalten, rasch Entscheidungen treffen und Sofortmaßnahmen ergreifen. So könnte zum Beispiel die Herstellung medizinischer Gegenmaßnahmen in der EU rasch hochgefahren werden.