Pharmaindustrie investiert in digitale Lieferketten

Die COVID-19-Pandemie hat die Schwächen globalisierter Lieferketten schonungslos offengelegt. Ob bei Impfstoffen, Schutzausrüstungen oder Generika: Die Fragilität der Versorgungsketten und die Abhängigkeit Europas von anderen Teilen der Welt ist deutlich geworden – die Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit sind immens. Immer wieder treten Medikamentenengpässe auf; zwischen 2000 und 2018 haben sich diese verzwanzigfacht, wobei nach Angaben der Europäischen Kommission die Hälfte davon Krebsmedikamente betraf.

Immer wieder diskutieren Fachleute, wie diese Herausforderungen gelöst werden können. So hat die EU-Kommission im vergangenen Jahr einen Pharmadialog gestartet, der Sollbruchstellen identifizieren und Lösungen für das Problem der dauergestressten Lieferketten finden sollte. In diesem Zusammenhang diskutierten beispielsweise auf Initiative von Pro Generika Politiker und Experten, was genau die Schwächen der globalisierten Arzneimittelproduktion sind, wie Lieferketten wieder resilienter werden und was die einzelnen Akteure für mehr Versorgungssicherheit tun können.