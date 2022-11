Dr. Kai Rossen, Vorstand und Chief Scientific Officer von Euroapi, einem von Sanofi ausgegliederten Hersteller von pharmazeutischen Wirkstoffen, verwies darauf, dass sein Unternehmen über 200 APIs an sechs Standorten ausschließlich in Europa produziere. Zwar gebe es ein starkes Konkurrenzumfeld, aber es sei vor allem bei komplexen Produkten nicht hoffnungslos, gegen Asien zu konkurrieren. Euroapi sei bei einigen, auch großen Produkten wie Metamizol und Vitamin B12 der einzige nicht-asiatische Anbieter. Was in Deutschland an Produktionsmöglichkeiten und Wissen vorhanden sei, sollte verwendet werden, um wieder mehr zu produzieren, forderte Rossen. „Das muss dann aber auch gewollt werden.“

Darüber hinaus sprach Rossen das Problem der Basischemikalien an. Zwar gebe es Steamcracker in Europa, aber bei den anschließenden Schritten fehlten die Anlagen. In den USA habe man das bereits unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump erkannt und gebe viel Geld dafür aus, um die Basischemikalien zurückzuholen.