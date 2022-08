Auch wenn es angesichts der Hitzewelle, die Deutschland derzeit zu schaffen macht, schwer vorstellbar ist: Der Winter naht. Nach aktuellem Stand würden so einige Sonderregeln, die der Gesetz- beziehungsweise Verordnungsgeber aufgestellt hat, um die COVID-19-Pandemie in den Griff zu bekommen, alsbald auslaufen. Das will das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) nun verhindern.