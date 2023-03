Technisch passt das BMG dafür per Änderungsverordnung die §§ 4a und 4b der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung entsprechend an und verlängert ihre Gültigkeit bis 31. Dezember 2023. Das ist möglich, weil das Infektionsschutzgesetz (IfSG) in § 5 Absatz 4 Satz 4 das Ministerium ermächtigt zu bestimmen, dass die abrechnungsrelevanten Regelungen jener Pandemie-Verordnungen, die sämtlich an Ostern auslaufen, bis maximal 7. April 2024 fortgelten sollen.