Sonderregeln zur Arzneimittelabgabe gelten bis 31. Mai 2022

Am vergangenen Freitag hatte der Bundesrat das Zweite Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und anderer Gesetze passieren lassen – das Gesetz war zwar zustimmungspflichtig, doch die Länder sahen keinen Anlass, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Schon im Bundestag gab es breite Unterstützung: Nicht nur die Koalitionsfraktionen, auch FDP und Bündnis 90/Die Grünen trugen die Nachbesserungen an der Bundes-Notbremse sowie die Regelungen, die auch Apotheken in die Impfdokumentation einbeziehen, mit.

Vor allem die Neuerungen in § 22 Infektionsschutzgesetz (IfSG), der nun neben der Impfdokumentation auch die Ausstellung von COVID-19-Zertifikaten für Geimpfte, Genesene und Getestete regelt, bringen Apotheken wichtige neue Aufgaben, über die DAZ.online ausführlich berichtet hat.

Zudem hat der Gesetzgeber selbst immer wieder auf die neuen Strafvorschriften im Zusammenhang mit der Impfdokumentation hingewiesen: Wer in einem Impfpass wissentlich nicht richtig dokumentiert und so eine Täuschung ermöglicht, dem drohen Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Haftstrafe. Ebenso wird bestraft, wer falsche Zertifikate ausstellt. Der Gebrauch falscher Zertifikate zur Täuschung kann mit Geldstrafe, Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr sanktioniert werden.