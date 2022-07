Vorerst doch keine erneute Verlängerung der Pandemie-Sonderregeln

Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat nochmals Hand angelegt an seine Formulierungshilfe für einen „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen gegen COVID-19“. Einige der zu Wochenbeginn bekannt gewordenen Vorschläge sind in einer neuen Fassung, mit der sich heute das Bundeskabinett befasst hat, wieder gestrichen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte sich schon zuvor mit den anderen Ministerien abgestimmt – nun sind die Koalitionsfraktionen am Zug, aus der Formulierungshilfe einen Gesetzentwurf zu machen.

Grundsätzlich will sich das BMG mit dem Gesetzentwurf im Sinne seines 7-Punkte-Plans für den Herbst zum Schutz vor COVID-19 für die kommende Herbst- und Wintersaison rüsten. Unter anderem war angedacht, einige der Pandemie-Sonderregeln sowie deren Ermächtigungsgrundlage (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 IfSG) zu verlängern. Das sollte auch die für die Apotheken wichtige SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung betreffen. Doch davon ist das BMG wieder abgerückt. Eine solche Verlängerung findet sich in der neuen Vorlage nicht mehr. Damit bleibt es vorerst dabei, dass die Verordnung nach ihrer jüngsten Verlängerung zum 25. November 2022 ausläuft. Dasselbe gilt für die Monoklonale Antikörper-Verordnung sowie die Medizinischer-Bedarf-Versorgungssicherstellungsverordnung. Letztere regelt unter anderem, dass die Werbung für die Durchführung von Coronatests abweichend von den Vorgaben des Heilmittelwerbegesetzes möglich ist.