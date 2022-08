ABDA: Apotheken sollen unbefristet gegen COVID-19 impfen dürfen

Die ABDA begrüßt beide Vorhaben im Kern – ihr gehen die Pläne aber nicht weit genug. Sie bittet in ihrer Stellungnahme zu den Änderungsanträgen den Gesetzgeber, die Fristen noch einmal zu überdenken. Sowohl die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung als auch die Coronavirus-Impfverordnung möchte sie bis Ende des Jahres 2023 verlängert wissen. Die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung enthält einerseits die erleichterten Abgaberegeln für Apotheken bei der Rezeptbelieferung, andererseits die Vergütungsvorgaben für Ärzte, Apotheken und Großhändler bei der Verteilung und Abgabe von COVID-19-Medikamenten wie Paxlovid.

Was das Impfen gegen COVID-19 betrifft, dringt die ABDA gar auf eine vollständige Entfristung. „Die vorgesehene Verlängerung der Möglichkeit, COVID-19-Impfungen in Apotheken durchzuführen, wird ebenfalls begrüßt“, schreibt die Bundesvereinigung. „Wir regen jedoch bereits jetzt an, diesen niedrigschwelligen Zugang der Bevölkerung zu hochwirksamen Impfungen gegen schwere COVID-19-Verläufe auch darüber hinaus generell zu etablieren, wie dies durch den Gesetzgeber bereits für die Durchführung von Grippeschutzimpfungen umgesetzt worden ist.“

Verhandlungen zur Grippe-Impfvergütung gescheitert

Damit stellt die ABDA auf das Ende Juni in Kraft getretene Pflegebonusgesetz ab, das Apotheken berechtigt, bundesweit ohne Teilnahme an Modellprojekten Menschen gegen Grippe zu impfen. Schon im kommenden Herbst soll es losgehen – zunächst muss jedoch eine Einigung her, wie die Apotheken zu vergüten sind. Dafür hatte der Gesetzgeber dem Deutschen Apothekerverband (DAV) und dem GKV-Spitzenverband eine Frist bis Ende August gesetzt – nun haben sich die Partner allerdings offenbar schon vor Fristablauf darauf geeinigt, die Schiedsstelle anzurufen. Auch ihr gibt das Pflegebonusgesetz einen zeitlichen Rahmen vor: Sie hat einen Monat Zeit, um eine Entscheidung zu fällen.