Ebenfalls in die Verlängerung gehen sollen die erleichterten Abgaberegeln für Apotheken im Fall der Nichtlieferbarkeit von Rabattarzneimitteln – der Entwurf sieht eine Verlängerung der Regelungen der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung vor – und zwar um ein Jahr bis 25. November 2023. Und auch die in der derselben Verordnung geregelten Sondervergütungsregeln für den Aufwand, der den Apotheken im Zusammenhang mit der Abgabe von vom Bund beschafften antiviralen Arzneimitteln zur Behandlung von COVID-19-Erkrankungen entsteht, sollen weiter gelten. Sie würden abweichend vom Rest der Verordnung zum 1. Oktober 2022 auslaufen. Nun sollen Apotheken dem Entwurf zufolge ein Jahr länger, also bis 1. Oktober 2023, eine Vergütung in Höhe von 30 Euro zuzüglich Umsatzsteuer je abgegebene Packung plus 8 Euro bei Abgabe im Botendienst erhalten. Damit werden bewährte Instrumente zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung für den Fall einer über den 25. November 2022 hinaus fortbestehenden Pandemielage verfügbar gehalten, insbesondere zur Versorgung von Risikogruppen mit Präexpositionsprophylaxe, heißt es in der Begründung.