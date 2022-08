Dass in der kommenden kalten Jahreszeit weiterhin gewisse Schutzmaßnahmen nötig sein werden, ist daher auch FDP-Justizminister Marco Buschmann klar. Da deren derzeitige Grundlagen im Infektionsschutzgesetz mit dem 23. September auslaufen, müssen also Neuregelungen her – so sieht es auch der im Juni beschlossene 7-Punkte-Plan des BMG vor. Und auf diese haben sich die beiden Minister nun unter Beteiligung des Bundeskanzleramts verständigt. Sie haben einen Vorschlag für Änderungen im Infektionsschutzgesetz erarbeitet, der jetzt als Änderungsantrag an das „Gesetz zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor COVID-19“ geknüpft werden soll, der bereits die erste Lesung im Bundestag hinter sich hat. Wie aus Kanzleramtskreisen zu hören ist, könnte noch Ende August eine Anhörung im Gesundheitsausschuss stattfinden und Anfang September dann die zweite Lesung im Bundestag. Damit könnte der Bundesrat sich am 16. September mit der Materie befassen, sodass alle Fristen eingehalten werden können.