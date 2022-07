ABDA möchte Corona-Impfungen in Apotheken dauerhaft etablieren

In ihrer Stellungnahme, die der Redaktion vorliegt, begrüßt die ABDA das Vorhaben, „die Rechtsgrundlage für die Verlängerung der Geltung einer Reihe infektionsschutzrechtlicher Sonderregelungen, darunter auch der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung, um ein weiteres Jahr bis zum 25. November 2023 zu schaffen.“ Auch dass die Geltung der jeweiligen Verordnungen bereits im vorliegenden Verfahren bis zu diesem Stichtag verlängert werden soll, findet Zustimmung bei der Standesvertretung. Denn hierdurch werde die Diskussion über eine „sachgerechte Verstetigung dieser Ausnahmeregelungen zeitlich entzerrt“, heißt es in der Stellungnahme. Dasselbe gelte für die bis Ende April 2023 vorgesehene Verlängerung der Möglichkeit, COVID-19-Impfungen in Apotheken durchzuführen. Allerdings regt die ABDA bereits jetzt an, „diesen niedrigschwelligen Zugang der Bevölkerung zu hochwirksamen Impfungen gegen schwere COVID-19-Verläufe auch darüber hinaus generell zu etablieren.“