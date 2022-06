Wenn man einen Eisenmangel auch nicht selbst diagnostizieren kann, so kann die Apotheke also doch an vielen Stellen dafür sensibilisieren. Und gerade bei der durch Ärzte verordneten Therapie kann sie schließlich ausgiebig beraten: So ist die

orale Gabe von Eisen II zu bevorzugen,

die Anfangsdosis solle pro Tag zwischen 50 und 100 mg liegen und die Erhaltungsdosis zwischen 50 und 200 mg.

Die Therapie dauert Monate und

es ist auf mögliche Nebenwirkungen wie Magenschmerzen, Übelkeit, Obstipation und Schwarzfärbung des Stuhls hinzuweisen.

Noch relativ neu ist die Erkenntnis, dass weniger oft mehr ist, und nicht beliebig hoch dosiert werden sollte. Eine zweimal tägliche Gabe ergibt wegen des Regulators Hepcidin gar keinen Sinn, während eine Dosierung alle zwei Tage ausreichend und besser verträglich sein soll.

Ude ging auch auf die verschiedenen Darreichungsformen ein. So seien Retardformulierungen zwar magenschonender, würden aber eher schlechter aufgenommen, bei flüssigen Formulierungen sei an Zahnverfärbungen zu denken. Weiterhin gilt der Tipp, Eisen gemeinsam mit Vitamin C einzunehmen.