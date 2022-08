Die Schwangere in der Apotheke – Beratung unter besonderen Umständen

Anschließend folgt die Embryonalphase (18. bis 55. Tag oder 5. bis 10. Schwangerschaftswoche). In dieser Phase werden die Plazenta und die Organe angelegt und entwickelt. Die Organogenese ist sehr empfindlich, wobei jedes Organ eine oder auch mehrere empfindliche Phasen in seiner Entwicklung durchlaufen kann. Teratogene Einflüsse haben demnach ein begrenztes Zeitfenster, in dem sie zu Missbildungen führen können.

Die Zeit von der 11. Woche bis zur Geburt ist die Fetalphase, in der Wachstum und Ausdifferenzierung der Organe im Vordergrund stehen. Exogene Noxen können in dieser Zeit zwar keine Missbildungen mehr auslösen, aber es kann zu Differenzierungsstörungen, Wachstumsverzögerung, funktionellen Störungen oder Frühgeburt kommen.

Gegen Ende der Schwangerschaft sind Organe mit hoher Durchblutungs-, Stoffwechsel- und Proliferationsrate besonders empfindlich gegenüber dem Einfluss von Arzneistoffen. In jeder Phase der Schwangerschaft besteht ein gewisses Risiko für eine Schädigung durch exogene Noxen. Fast jeder Wirkstoff kommt in gewissem Ausmaß über die Plazenta beim Embryo bzw. Fetus an. Was für die Mutter therapeutisch ist, kann für den Embryo bzw. Fetus toxisch sein.