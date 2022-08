Lässt sich vorhersagen, welche Migränepatienten auf CGRP-Antikörper so ansprechen, dass sie die Schwelle zum Übergebrauch von akuten Schmerzmitteln unterschreiten können? Dieser Frage gingen Wissenschaftler in einer Spezialklinik für Kopfschmerzen in Spanien nach. Sie nahmen dafür 316 Migränepatienten (59 mit episodischer und 257 mit chronischer Migräne) in ihre Studie („Anti-CGRP monoclonal antibodies in chronic migraine with medication overuse: real-life effectiveness and predictors of response at 6 months“, veröffentlicht in „The Journal of Headache and Pain“) auf, die zwischen Februar 2019 bis April 2021 auf prophylaktische Antikörper eingestellt wurden und an mindestens acht Tagen im Monat an Migräne litten.