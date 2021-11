EMA empfiehlt vierten Migräne-Antikörper zur Zulassung – welchen Vorteil könnte er bringen?

Mehr als drei Jahre, nachdem die EU mit Erenumab in Aimovig® (Novartis) den ersten Migräne-Antikörper zugelassen hatte, hat sich die Europäische Arzneimittelagentur EMA am 11. November 2021 für die Zulassung des mittlerweile vierten Antikörpers zur Migräneprophylaxe ausgesprochen – es geht um Eptinezumab in Vyepti®.