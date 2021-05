Hilft Magnesium bei Migräne?

Bei einer akuten Migräneattacke wirken ASS oder Triptane meist gut und zuverlässig. Was können Patienten in der Selbstmedikation tun, um Migräneanfällen vorzubeugen? Hilft Magnesium in der Prophylaxe der Migräne? Und falls ja: Wie viel Magnesium sollten Migräniker täglich einnehmen?