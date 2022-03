Der erste Wirkstoff der „Gepante“ steht kurz vor EU-Zulassung: Am 24. Februar empfahl der Humanarzneimittelausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, das CHMP, Rimegepant in VyduraTM zuzulassen – und zwar sowohl zur Akuttherapie bei Migräne wie auch zur Prophylaxe. Folgt die Europäische Kommission der EMA-Zulassungsempfehlung, was sie in der Regel tut, kommt mit Rimegepant zum einen der erste orale CGRP-Rezeptorantagonist gegen Migräne in die EU, zum anderen auch das einzige Arzneimittel, das sowohl zur Akuttherapie von Migräne wie auch zur Vorbeugung von Attacken angewendet werden darf. Antragsteller der Zulassung ist Biohaven Pharmaceutical Ireland.