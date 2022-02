Migräne-Antikörper Nummer vier für die EU

Mit Eptinezumab kommt nun zwar der vierte Migräne-Antikörper auf den Markt, allerdings der erste zur intravenösen Verabreichung. Die bereits in der EU zugelassenen Antikörper im CGRP-System – Erenumab in Aimovig®, Fremanezumab in Ajovy® und Galcanezumab in Emgality® – erhalten die Migräniker stattdessen subkutan. Was auf den ersten Blick nachteilig wirkt – schließt die intravenöse Gabe von Eptinezumab eine Selbstverabreichung via Fertigpen (Erenumab, Fremanezumab, Galcanezumab) oder Fertigspritze (Erenumab, Fremanezumab) durch den Patienten aus –, könnte allerdings auch zum Vorteil gedeihen. Denn: Eptinezumab wirkt besonders schnell, vielleicht gerade durch die intravenöse Applikation. Bereits 2019 hob die S1-Leitlinie „Prophylaxe der Migräne mit monoklonalen Antikörpern gegen CGRP oder den CGRP-Rezeptor“ hervor, dass Eptinezumab schon am Tag eins nach der Verabreichung wirkte, während die Wirkung von Erenumab und Galcanezumab erst zwischen ein und zwei Wochen nach Injektion einsetzte.